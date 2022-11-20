Отец Переса: Ферстаппен чувствует дыхание Чеко у себя на шее

Отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса Антонио Перес Гарибай высказался о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между его сыном и Максом Ферстаппеном.



«Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее. У Макса ранее не было такого же хорошего напарника, как Серхио. Все остальные держали дистанцию, были подчинены. Чеко же выигрывал те гонки, которые не может выиграть Ферстаппен, очень сложные гонки. Здорово, что Серхио защитили во всей этой ситуации, это, пожалуй, понравилось больше всего», — приводит слова Переса-старшего GrandPX.



Во время гонки Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен отказался уступать позицию Серхио Пересу, несмотря на указание команды. Позже появилась информация, что Макс отомстил напарнику за инцидент в Монако, где в квалификации Перес якобы специально направил машину в стену и сорвал напарнику быстрый круг.

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