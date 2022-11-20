Йос Ферстаппен: Макса выставили монстром, хотя это не так

Отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен прокомментировал реакцию медиа на конфликт его сына с напарником по команде Серхио Пересом.



Пилоты вступили в публичную перепалку после Гран-при Бразилии, после того как Ферстаппен отказался уступить Пересу позицию. Позже стороны сообщили, что конфликт исчерпан.



«Мне всё это очень не понравилось. Макса изобразили монстром, что совершенно не соответствует действительности. У «Ред Булл» в начале сезона были проблемы, но они были решены, и Макса всё устраивало. То, что произошло в Монако, конечно, его задело.



Макс — милый и приятный парень. Гораздо лучше контролирует себя, чем я. Раньше я был очень резок со всеми, но Макс намного добрее. Однако когда он надевает шлем, то превращается в льва, не стоит загонять его в угол, иначе вспыхнет», — приводит слова Ферстаппена-старшего GrandPX.