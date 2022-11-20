Леклер обратился к Феттелю в день последней гонки Себастьяна в Формуле-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер обратился к немецкому пилоту Себастьяну Феттелю, который сегодня завершит карьеру в Формуле-1 после Гран-при Абу-Даби.
«Себ, сегодня твоя последняя гонка в Формуле-1. Я просто хотел бы поздравить тебя со всем, чего ты добился за свою карьеру. Четыре чемпионских титула в Формуле-1, так много побед, так много поулов, так много невероятных воспоминаний!
Но в первую очередь я хочу поблагодарить тебя за то, как приятен ты был как человек. Я благодарен за всё, чему у тебя научился, когда мы были напарниками. Также спасибо тебе за признательность к моей работе, когда я работал на симуляторе, выступая в Формуле-2. Я не ожидал, что от тебя в 2017 году придёт письмо с благодарностью за мою работу на симуляторе в Маранелло. Это многое для меня значило. У нас с тобой так много хороших воспоминаний!
Без сомнений, тебя будет не хватать в паддоке. И я уже много раз говорил: у нас всегда будет лишний пропуск для тебя, если захочешь снова приехать на гонку. Просто желаю тебе всего наилучшего. Удачи в сегодняшней гонке — надеюсь, ты закончишь на мажорной ноте. Увидимся на трассе!» — гласит видеообращение Леклера в его соцсетях.
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