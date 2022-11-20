Карлос Сайнс: если нужно, помогу Леклеру в гонке

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что готов помочь своему напарнику Шарлю Леклеру в борьбе за второе место в общем зачёте пилотов.
На данный момент Леклер борется с мексиканским гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом. У пилотов сейчас по 290 очков, но монегаск опережает соперника за счёт большего количества побед.
«Если Шарлю в гонке понадобится помощь, я помогу. Но ему для начала нужно будет самому обогнать Серхио Переса. Я сосредоточусь на своей гонке и постараюсь закончить нынешний сезон на подиуме, но если команда попросит меня помочь Леклеру в борьбе с Чеко или же пропустить Шарля, то я это сделаю. Нужно смотреть, какая сложится ситуация по ходу гонки, и потом оценивать положение. У меня и раньше никогда не было проблем с тем, чтобы помочь напарнику», — приводит слова Сайнса Autosport.
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