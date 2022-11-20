Риккардо рассказал, почему предпочёл пропустить следующий сезон Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо объяснил, почему решился взять паузу в выступлениях в Формуле-1, которая продлится как минимум до сезона-2024.



«Я уже заранее знал, что хочу немного отдохнуть от участия в гонках, от соревнований. Последние пару лет выдались довольно утомительными, а после летнего перерыва я окончательно решил взять паузу, и это решение будет лучшим для меня. Очевидно, быть в топ-команде — мой приоритет, но я ещё не подписал ничего с «Ред Булл». Поэтому я пока это не подтверждаю, но правда, что это наиболее вероятный сценарий.



Роль резервиста либо разожжёт во мне огонь и я буду более голодным и мотивированным, либо пойму, что это то, что мне нужно, и в этом случае буду счастлив. Уже в прошлом сезоне было сложно, в этом стало ещё сложнее. Я всё больше чувствовал, что хочу остановиться и убедиться, что продолжаю делать своё дело на самом высоком уровне и со свежим взглядом», — приводит слова Риккардо Crash.