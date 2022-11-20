Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Леклер — второй, Перес — третий

Завершился заключительный этап Формулы-1 сезона-2022, который проходил в Абу-Даби. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл представитель «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Гран-при Абу-Даби. Гонка.