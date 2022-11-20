Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Леклер — второй, Перес — третий
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Завершился заключительный этап Формулы-1 сезона-2022, который проходил в Абу-Даби. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл представитель «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
Гран-при Абу-Даби. Гонка.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:38:34.044
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+8.771
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+10.093
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+24.892
|5.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+35.888
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+56.234
|7.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+57.240
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1:16.931
|9.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1:23.268
|10.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1:23.898
|11.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1:29.371
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1 круг
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1 круг
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1 круг
|15.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1 круг
|16.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1 круг
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1 круг
|18.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|сход
|19.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|сход
|20.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|сход
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