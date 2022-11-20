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Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Леклер — второй, Перес — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Леклер — второй, Перес — третий
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Завершился заключительный этап Формулы-1 сезона-2022, который проходил в Абу-Даби. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл представитель «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Гран-при Абу-Даби. Гонка.

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:38:34.044
2.Шарль Леклер«Феррари»+8.771
3.Серхио Перес«Ред Булл»+10.093
4.Карлос Сайнс«Феррари»+24.892
5.Джордж Расселл«Мерседес»+35.888
6.Ландо Норрис«Макларен»+56.234
7.Эстебан Окон«Альпин»+57.240
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1:16.931
9.Даниэль Риккардо«Макларен»+1:23.268
10.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1:23.898
11.Юки Цунода«Альфа Таури»+1:29.371
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1 круг
13.Александер Албон«Уильямс»+1 круг
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1 круг
15.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1 круг
16.Мик Шумахер«Хаас»+1 круг
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1 круг
18.Льюис Хэмилтон«Мерседес»сход
19.Николас Латифи«Уильямс»сход
20.Фернандо Алонсо«Альпин»сход
Формула-1 2022. Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
20 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27:45.914
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.771
3
Серхио Перес
Red Bull
+10.093
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