Расселл победил Хэмилтона. Итоговые результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022

По завершении гонки Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, стали известны результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022.

Самой принципиальной борьба получилась у пилотов «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла. Также конкуренцию друг другу навязали Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса».

В таблице не учтены результаты, при которых оба пилота сошли с дистанции на одном Гран-при, либо один из пилотов был заменён.

Команда Пилот 1 П1* П2* Пилот 2 «Ред Булл» Ферстаппен 17 5 Перес «Феррари» Леклер 12 9 Сайнс «Мерседес» Хэмилтон 10 12 Расселл «Альпин» Алонсо 9 12 Окон «Макларен» Риккардо 5 16 Норрис «Альфа Ромео» Боттас 14 7 Чжоу «Астон Мартин» Стролл 9 10 Феттель «Хаас» Магнуссен 7 13 Шумахер «Альфа Таури» Гасли 14 8 Цунода «Уильямс» Албон 16 4 Латифи

*П1 — победы в дуэлях первого пилота

**П2 — победы в дуэлях второго пилота

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