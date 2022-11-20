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Расселл победил Хэмилтона. Итоговые результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022

Расселл победил Хэмилтона. Итоговые результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022
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По завершении гонки Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, стали известны результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022.

Самой принципиальной борьба получилась у пилотов «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла. Также конкуренцию друг другу навязали Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса».

В таблице не учтены результаты, при которых оба пилота сошли с дистанции на одном Гран-при, либо один из пилотов был заменён.

КомандаПилот 1П1*П2*Пилот 2
«Ред Булл»Ферстаппен175Перес
«Феррари»Леклер129Сайнс
«Мерседес»Хэмилтон1012Расселл
«Альпин»Алонсо912Окон
«Макларен»Риккардо516Норрис
«Альфа Ромео»Боттас147Чжоу
«Астон Мартин»Стролл910Феттель
«Хаас»Магнуссен713Шумахер
«Альфа Таури»Гасли148Цунода
«Уильямс»Албон164Латифи

*П1 — победы в дуэлях первого пилота
**П2 — победы в дуэлях второго пилота

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