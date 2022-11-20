Расселл победил Хэмилтона. Итоговые результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022
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По завершении гонки Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, стали известны результаты всех гоночных дуэлей в сезоне-2022.
Самой принципиальной борьба получилась у пилотов «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла. Также конкуренцию друг другу навязали Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса».
В таблице не учтены результаты, при которых оба пилота сошли с дистанции на одном Гран-при, либо один из пилотов был заменён.
|Команда
|Пилот 1
|П1*
|П2*
|Пилот 2
|«Ред Булл»
|Ферстаппен
|17
|5
|Перес
|«Феррари»
|Леклер
|12
|9
|Сайнс
|«Мерседес»
|Хэмилтон
|10
|12
|Расселл
|«Альпин»
|Алонсо
|9
|12
|Окон
|«Макларен»
|Риккардо
|5
|16
|Норрис
|«Альфа Ромео»
|Боттас
|14
|7
|Чжоу
|«Астон Мартин»
|Стролл
|9
|10
|Феттель
|«Хаас»
|Магнуссен
|7
|13
|Шумахер
|«Альфа Таури»
|Гасли
|14
|8
|Цунода
|«Уильямс»
|Албон
|16
|4
|Латифи
*П1 — победы в дуэлях первого пилота
**П2 — победы в дуэлях второго пилота
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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