6-й год подряд победитель первой гонки сезона Ф-1 становится вторым по итогам чемпионата

Финиш на втором месте в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стать вице-чемпионом по итогам сезона-2022. Таким образом, монегаск стал шестым пилотом подряд, который после победы в первой гонке чемпионата занял второе место по его итогам.

Вице-чемпионы Формулы-1, которые побеждали в первой гонке сезона:

2017: Себастьян Феттель.

2018: Себастьян Феттель.

2019: Валттери Боттас.

2020: Валлтери Боттас.

2021: Льюис Хэмилтон.

2022: Шарль Леклер.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка

2. Шарль Леклер — 308 очков

3. Серхио Перес — 305 очков

4. Джордж Расселл — 275 очков

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков

7. Ландо Норрис — 122 очка

8. Эстебан Окон — 92 очка

9. Фернандо Алонсо — 81 очко

10. Валттери Боттас — 49 очков.