Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

6-й год подряд победитель первой гонки сезона Ф-1 становится вторым по итогам чемпионата

6-й год подряд победитель первой гонки сезона Ф-1 становится вторым по итогам чемпионата
Комментарии

Финиш на втором месте в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стать вице-чемпионом по итогам сезона-2022. Таким образом, монегаск стал шестым пилотом подряд, который после победы в первой гонке чемпионата занял второе место по его итогам.

Вице-чемпионы Формулы-1, которые побеждали в первой гонке сезона:

2017: Себастьян Феттель.
2018: Себастьян Феттель.
2019: Валттери Боттас.
2020: Валлтери Боттас.
2021: Льюис Хэмилтон.
2022: Шарль Леклер.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 454 очка
2. Шарль Леклер — 308 очков
3. Серхио Перес — 305 очков
4. Джордж Расселл — 275 очков
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков
7. Ландо Норрис — 122 очка
8. Эстебан Окон — 92 очка
9. Фернандо Алонсо — 81 очко
10. Валттери Боттас — 49 очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022