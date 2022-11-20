6-й год подряд победитель первой гонки сезона Ф-1 становится вторым по итогам чемпионата

Финиш на втором месте в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стать вице-чемпионом по итогам сезона-2022. Таким образом, монегаск стал шестым пилотом подряд, который после победы в первой гонке чемпионата занял второе место по его итогам.
Вице-чемпионы Формулы-1, которые побеждали в первой гонке сезона:
2017: Себастьян Феттель.
2018: Себастьян Феттель.
2019: Валттери Боттас.
2020: Валлтери Боттас.
2021: Льюис Хэмилтон.
2022: Шарль Леклер.
Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен — 454 очка
2. Шарль Леклер — 308 очков
3. Серхио Перес — 305 очков
4. Джордж Расселл — 275 очков
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков
7. Ландо Норрис — 122 очка
8. Эстебан Окон — 92 очка
9. Фернандо Алонсо — 81 очко
10. Валттери Боттас — 49 очков.
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40