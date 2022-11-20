Перес и Леклер разошлись во мнениях, вернётся ли Феттель в Формулу-1

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес и Шарль Леклер из «Феррари» высказались о потенциальном возвращении в Формулу-1 четырёхкратного победителя чемпионата немецкого ветерана Себастьяна Феттеля, по окончании Гран-при Абу-Даби завершившего карьеру.

Перес – после гонки: «Я не почувствовал, что это было прощание с Себом. Не так ли?»

Леклер: «Что, прости?»

Перес: «Это не было похоже на прощание. Мне кажется, что он вернётся».

Леклер: «Я не думаю, что он вернётся».

Гонка Гран-при Абу-даби стала для Феттеля, проведшего минувший сезон за «Астон Мартин», десятой, где он смог попасть в очковую зону. Напомним, немец финишировал на десятом месте.

Ранее в интервью Феттель прокомментировал выступление на Гран-при Абу-Даби, а также высказался об окончании карьеры.

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