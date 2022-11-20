Карлос Сайнс объяснил, почему у «Феррари» был хороший сезон
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу итогов сезона.
«Я думаю, что это был, в конце концов, хороший сезон для команды. Вы должны подумать, к чему мы пришли за последние два сезона. Мы вернулись в борьбу за победы, а это отличный итог.
Я знаю, что мы совершили много ошибок и не развивались так же хорошо, как «Мерседес» и «Ред Булл», и это то, что мы учтём в следующем сезоне. Теперь, когда мы снова боремся на вершине, мы знаем две или три вещи, которые нам нужно улучшить.
Очевидно, «Ред Булл» были просто более надёжны на протяжении сезона, в то время как мы были немного более зависимы от трассы, особенно во второй половине сезона», — сказал Сайнс после гонки в Абу-Даби.
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