Шумахер: у команды теперь будет совсем другой бюджет — уверен, они смогут его использовать

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, высказался по поводу последнего Гран-при в составе команды, который прошёл в Абу-Даби.

«Сегодня нам не хватило темпа. Мы знали, что будет трудно удержаться на позиции. Мы надеялись на большее, но в конце концов мы сохранили восьмое место в чемпионате конструкторов, и это было главной задачей. Я рад за команду, поскольку это означает совершенно другой бюджет на следующий сезон, и я уверен, что они смогут его использовать», — приводит слова Шумахера пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне Мик Шумахер набрал 12 очков и расположился на 16-м месте в общем зачёте пилотов.

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