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Кристиан Хорнер прокомментировал победное для «Ред Булл» окончание сезона

Кристиан Хорнер прокомментировал победное для «Ред Булл» окончание сезона
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победное для команды окончание сезона, пришедшееся на Гран-при Абу-Даби.

Напомним, действующий триумфатор чемпионата голландец Макс Ферстаппен стал победителем гонки, а мексиканец Серхио Перес финишировал третьим, заняв третье место и в личном зачёте.

«Что за год! Удивительный год для команды. За кулисами велась тяжёлая работа, люди, которых вы не видите, приложили геркулесовы усилия. И это было грандиозно. На нашем пути встречались и препятствия, но посмотрите, чего мы достигли! Результат превзошёл всё, во что мы могли поверить и представить», – сказал функционер после гонки.

Ранее Серхио Перес и Шарль Леклер высказались о возвращении Феттеля в Формулу-1.

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