Ферстаппен сказал, почему не задержал Леклера, чтобы помочь Пересу стать вице-чемпионом

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен ответил на вопрос, почему не стал помогать своему товарищу по команде мексиканцу Серхио Пересу в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября.
Напомним, Ферстаппен не стал сбрасывать темп, чтобы замедлить идущего за ним Шарля Леклера из «Феррари», вместе с Пересом боровшегося за второе место в личном зачёте. Перес же финишировал третьим.
«Была ли команда задержать Леклера? Нет, не было. Да и к тому же это непростая задача. Вы не хотите всё испортить… Очевидно, это возможно было сделать, но разве это честная борьба? Мне кажется, что это не лучший способ закончить сезон», – приводит слова пилота издание The Race.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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