Алонсо: всё вечно случается с машиной №14. Рад закончить эту главу карьеры

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход в последней гонке в составе французской команды.



«К сожалению, очередная проблема с мотором. Отчасти это краткий итог всего года. К сожалению, такое вечно случается с машиной №14 — и вот ещё одна проблема. Шесть сходов. Но есть ещё проблемы, которые не считаются сходами — например, проблема в квалификации в Австралии, в спринтерской гонке в Австрии, где я даже не стартовал, ну и так далее. Думаю, в итоге получается девять или десять проблем с надёжностью — это неприемлемо на таком уровне, и всё случалось с моей машиной.



Рад закончить эту главу карьеры. Завтра с новой мотивацией начинаю работать с «Астоном». Это потрясающий проект — всё, что они делают в плане найма людей, строительства зданий, инвестиций. Так что, думаю, наступают хорошие времена, так что не могу дождаться следующего года. Надеюсь, в новом проекте удачи будет больше», — приводит слова Алонсо RaceFans.