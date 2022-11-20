Глава «Хааса» обратился к Мику Шумахеру, проведшему последнюю гонку за команду

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер обратился к немецкому пилоту Мику Шумахеру, завершившему выступления за команду по окончании Гран-при Абу-Даби и сезона-2022.
«Думаю, что могу сказать это за всех – мы желаем тебе всего наилучшего. Ты всегда будешь считаться частью команды. Да, наши пути расходятся, но я всегда говорю, что люди встречаются дважды, если не трижды.
Мик, спасибо за то, что ты сделал для нас. Ты поддержал команду в прошлом году, когда всё было непросто. Я бы не справился в одиночку. В этом году у нас были и плохие, и хорошие моменты, чёртовы американские горки, как и всегда. Надеюсь, что ты запомнишь всё это. В конечном итоге мы хорошие люди, и мы упорно боролись. Ты всегда будешь одним из нас. Спасибо, Мик», – сказал Штайнер после гонки.
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