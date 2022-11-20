Перес сказал, почему Гасли должен был получить штраф в гонке Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что Пьер Гасли из «Альфа Таури» должен был получить штраф за его удержание в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября.

Напомним, Перес в погоне за Шарлем Леклером из «Феррари» попытался обойти Гасли на круг, однако не смог этого сделать сразу из-за борьбы француза с Алексом Албоном из «Уильямса».

«Очевидно, я немного замедлился и, вероятно, потерял секунду или больше. Без сомнений, это был синий флаг, но он был в борьбе, а в таком случае тяжело отдавать позицию.

Мне показалось, что он решил отъехать в сторону, и я посчитал, что он оставил окно. Я пошёл на обгон и, к счастью, в последний момент смог затормозить, потому что в противном случае произошёл бы контакт.

При обычных обстоятельствах (Гасли набрал 10 из 12 штрафных очков за сезон. – Прим. «Чемпионата») Пьер должен был получить штраф. Но это была последняя гонка, и я предпочёл бы отправиться домой, чем спорить. Такое случается», – приводит слова Переса издание RaceFans.

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