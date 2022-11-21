Латифи прокомментировал сход в своей последней гонке Формулы-1

Пилот «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась вчера, 20 ноября, а также высказался об окончании карьеры в Формуле-1. Напомним, канадец сошёл после контакта с немцем Миком Шумахером из «Хааса».
«Инцидент с Миком [Шумахером] и вправду выбил нас из колеи, после чего возникла проблема с питанием, вынудившая нас сойти. Это не то, как я бы хотел закончить свою последнюю гонку, но что есть, то есть. Я очень благодарен за те три года, что провёл с «Уильямсом» в Формуле-1.
Я ухожу из спорта с чувством, что хотел бы добиться большего, но это не всегда получается в автоспорте. На пути были и взлёты, и падения, с рождением крепкой дружбы, которой я буду дорожить», – приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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