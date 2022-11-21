Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто рассказал об удачном тактическом ходе «Феррари», помогшем Леклеру стать вторым

Бинотто рассказал об удачном тактическом ходе «Феррари», помогшем Леклеру стать вторым
Комментарии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто похвалил работу своей команды в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Второе место в Кубке конструкторов впереди «Мерседеса» было заслуженным. Мы были быстрее, а у них возникла проблема с надёжностью, да и по тактике они были не так хороши, как мы. Второе место Шарля в личном зачёте было завоёвано благодаря инсценировке пит-стопа: мы заставили их остановиться во второй раз. Должен поздравить пит-уолл, механиков и пилотов.

Шарль проехал очень хорошо. Он хорошо берёг шины. В этот уикенд мы в основном концентрировались на гоночном темпе. Баланс был ключевым моментом, но прежде всего идёт пилотаж. Если ты слишком агрессивен на первых кругах, это приводит к излишнему износу покрышек: мы видели это на примере Хэмилтона на первом отрезке. Он атаковал слишком сильно, и шины были испорчены. Шарль был в курсе. Он знал, как контролировать их работу, пилотируя хладнокровно. В итоге он заслужил второе место», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022