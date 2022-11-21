Бинотто рассказал об удачном тактическом ходе «Феррари», помогшем Леклеру стать вторым

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто похвалил работу своей команды в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Второе место в Кубке конструкторов впереди «Мерседеса» было заслуженным. Мы были быстрее, а у них возникла проблема с надёжностью, да и по тактике они были не так хороши, как мы. Второе место Шарля в личном зачёте было завоёвано благодаря инсценировке пит-стопа: мы заставили их остановиться во второй раз. Должен поздравить пит-уолл, механиков и пилотов.



Шарль проехал очень хорошо. Он хорошо берёг шины. В этот уикенд мы в основном концентрировались на гоночном темпе. Баланс был ключевым моментом, но прежде всего идёт пилотаж. Если ты слишком агрессивен на первых кругах, это приводит к излишнему износу покрышек: мы видели это на примере Хэмилтона на первом отрезке. Он атаковал слишком сильно, и шины были испорчены. Шарль был в курсе. Он знал, как контролировать их работу, пилотируя хладнокровно. В итоге он заслужил второе место», — приводит слова Бинотто Motorsport.