Хорнер — о тактике Переса: либо ты умирающая муха, либо пробуешь и атакуешь

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 Серхио Пересу пришлось перейти на тактику с двумя пит-стопами. После второй остановки мексиканец не успел догнать Шарля Леклера в борьбе за второе место.
«У Переса чуть больше изнашивалось переднее правое колесо. Вы могли слышать, как он говорил по радио, что колесо уже «мёртвое». И мы могли видеть, как «Феррари» собирается применить андеркат. В тот момент была стратегическая проблема, что при варианте с одним пит-стопом у Переса был бы очень длинный отрезок. Его шины были на шесть-семь кругов старее, чем у Леклера. В итоге мы столкнулись с перспективой: либо к концу отрезка ты как умирающая муха, либо пробуешь и атакуешь. Мы выбрали вариант с атакой. Думаю, ещё бы круг, и он был бы там», — приводит слова Хорнера Motorsport.
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40