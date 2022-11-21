Хорнер — о тактике Переса: либо ты умирающая муха, либо пробуешь и атакуешь

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 Серхио Пересу пришлось перейти на тактику с двумя пит-стопами. После второй остановки мексиканец не успел догнать Шарля Леклера в борьбе за второе место.



«У Переса чуть больше изнашивалось переднее правое колесо. Вы могли слышать, как он говорил по радио, что колесо уже «мёртвое». И мы могли видеть, как «Феррари» собирается применить андеркат. В тот момент была стратегическая проблема, что при варианте с одним пит-стопом у Переса был бы очень длинный отрезок. Его шины были на шесть-семь кругов старее, чем у Леклера. В итоге мы столкнулись с перспективой: либо к концу отрезка ты как умирающая муха, либо пробуешь и атакуешь. Мы выбрали вариант с атакой. Думаю, ещё бы круг, и он был бы там», — приводит слова Хорнера Motorsport.