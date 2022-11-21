Бинотто — о слухах про своё увольнение: я был бы очень сильно удивлён

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что не ожидает увольнения со своего поста, несмотря на падение результатов команды во второй половине сезона-2022.
«Я был бы очень сильно удивлён», — ответил Бинотто на соответствующий вопрос BBC Sport.
«Определённо, это был сложный год, потому что нелегко работать в условиях критики. Мне нужно было стараться сохранять у команды сфокусированность на работе, концентрацию. Критика отвлекает команду. И нелегко сохранять команду сфокусированной. Было сложно, но это сделает нас сильнее в будущем. Нам нужно рассчитывать только на самих себя, и это самый важный урок нынешнего сезона», — добавил Бинотто.
Ранее сообщалось, что швейцарец может оставить свой пост зимой, уступив его нынешнему руководителю «Альфа Ромео» Фредерику Вассёру.
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