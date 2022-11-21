Марко рассказал, из-за какой ошибки Перес лишился вице-чемпионства в этом сезоне Ф-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что решение пилота Серхио Переса сильно атаковать в первом отрезке гонки Гран-при Абу-Даби, которое привело к раннему визиту на второй пит-стоп, стало причиной его поражения в борьбе за второе место в общем зачёте пилотов сезона Формулы-1. Его в итоге занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Перес закончил гонку в Абу-Даби на третьей позиции – на этом же месте он расположился в общем зачёте. Первый пит-стоп Переса состоялся на 16-м круге, во второй раз в боксы мексиканец заехал на 34-м круге.



«Два пит-стопа были правильным выбором для Переса, но что нас удивило, так это то, что «Феррари» была намного лучше, чем ожидалось, с точки зрения износа шин. Карлос Сайнс оправдал наши прогнозы, но Леклер — нет! Перес допустил ошибку на первом этапе гонки: он слишком сильно атаковал. Позже он попытался обогнать Хэмилтона, но затем немедленно уступил позицию обратно. Это стоило ему 1,3 секунды. А всё могло быть куда интереснее!» — приводит слова Марко Racingnews365.

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