В «Альпин» отреагировали на завоевание четвёртого места в Кубке конструкторов

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подвёл итоги сезона-2023, в котором команда заняла четвёртое место.
«Во-первых, поздравляю всех сотрудников команды «Альпин» с фантастическим достижением — четвёртым местом в чемпионате конструкторов. Это была наша цель в начале года, и мы, безусловно, заслужили её, продемонстрировав высокий уровень конкурентоспособности на регулярной основе и заработав хорошие очки в большинстве гонок. Это заслуга всей команды, которая проделала великолепную работу, чтобы создать быстрый болид. Конечно, у нас были и взлёты, и падения, но всё это — часть нашего пути, и мы будем продолжать учиться, развиваться и расти как команда. Я хотел бы поблагодарить Фернандо за его усилия на протяжении всей кампании и за выступления, которые мы все запомним навсегда. Мы желаем Фернандо всего наилучшего в его будущем. Мы с нетерпением ждём, когда Эстебан добьётся своего лучшего в карьере результата в зачёте пилотов, и увидим, чего он сможет добиться в следующем году. Сейчас вся команда заслуживает некоторого отдыха после долгого сезона, и я уверен, что мы вернёмся в 2023 году свежими и полными решимости снова выйти на старт и продолжить достижение наших целей», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба команды.
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