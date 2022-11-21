Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» обратились к покидающему команду Фернандо Алонсо

В «Альпин» обратились к покидающему команду Фернандо Алонсо
Комментарии

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подвёл итоги выступления команды в сезоне Формулы-1, а также поблагодарил испанского гонщика Фернандо Алонсо за его усилия на благо гоночного коллектива. Напомним, в следующем сезоне Фернандо будет выступать за «Астон Мартин».

«Во-первых, поздравляю всех сотрудников «Альпин» с фантастическим достижением — четвёртым местом в Кубке конструкторов. Это было нашей целью в начале года, и мы, безусловно, заслуживаем такого результата. В большинстве гонок мы регулярно демонстрировали высокий уровень конкурентоспособности и набирали очки. Конечно, у нас были как хорошие, так и плохие отрезки, но всё это было частью нашего путешествия, и мы будем продолжать учиться, развиваться и расти как команда.

Я хотел бы выразить благодарность Фернандо за его усилия на протяжении всей этой кампании и за несколько выступлений, которые мы все запомним навсегда. Желаем Фернандо всего наилучшего в будущем», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Союз «Рено» с легендой-чемпионом окончательно развалился. Почему так произошло? Союз «Рено» с легендой-чемпионом окончательно развалился. Почему так произошло?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022