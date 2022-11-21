В «Альпин» обратились к покидающему команду Фернандо Алонсо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подвёл итоги выступления команды в сезоне Формулы-1, а также поблагодарил испанского гонщика Фернандо Алонсо за его усилия на благо гоночного коллектива. Напомним, в следующем сезоне Фернандо будет выступать за «Астон Мартин».
«Во-первых, поздравляю всех сотрудников «Альпин» с фантастическим достижением — четвёртым местом в Кубке конструкторов. Это было нашей целью в начале года, и мы, безусловно, заслуживаем такого результата. В большинстве гонок мы регулярно демонстрировали высокий уровень конкурентоспособности и набирали очки. Конечно, у нас были как хорошие, так и плохие отрезки, но всё это было частью нашего путешествия, и мы будем продолжать учиться, развиваться и расти как команда.
Я хотел бы выразить благодарность Фернандо за его усилия на протяжении всей этой кампании и за несколько выступлений, которые мы все запомним навсегда. Желаем Фернандо всего наилучшего в будущем», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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