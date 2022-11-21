Хэмилтон рассказал о прощальном ужине Феттеля

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о прощальном ужине с участием всех гонщиков Формулы-1, который был устроен в ресторане в честь пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. По окончании сезона Себастьян покинул Формулу-1.
«Я подумал, что это действительно важно, поэтому спросил в Мексике, будут ли все открыты к тому, чтобы устроить прощальный ужин с Себом. Мы не ужинали вместе с тех пор, как много лет назад собрались в Китае.
Это был лучший вечер. Мы все так много смеялись, рассказывали отличные истории. Себ – отличный лидер. Он произнёс замечательную речь, просто пытаясь выразить некоторые из своих впечатлений, которые у него накопились за эти годы. Особенно это полезно для молодых ребят в плане их будущего.
Впоследствии мы сказали: «Давайте делать это на постоянной основе». Может быть, это будет ежегодным мероприятием здесь. Может быть, у нас будет ещё одно мероприятие в этом году», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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