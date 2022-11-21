Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Возможно, прикинусь больным». Льюис Хэмилтон — о постсезонных тестах

«Возможно, прикинусь больным». Льюис Хэмилтон — о постсезонных тестах
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон пошутил, что может прикинуться больным для того, чтобы не участвовать в постсезонных тестах в Абу-Даби.

«Возможно, я прикинусь больным. Знаете, боль в спине или что-то в этом роде. Прямо сейчас мои мысли – о зиме. Планирую проводить время с семьёй, лепить снеговиков, изо дня в день встречаться с моими племянницей и племянником, учить их кататься на лыжах и просто отлично проводить время с мамой. Ну и тренироваться и правильно питаться», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Напомним, по итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон стал шестым в общем зачёте пилотов. В его активе 240 очков.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника 10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022