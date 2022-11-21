«Возможно, прикинусь больным». Льюис Хэмилтон — о постсезонных тестах

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон пошутил, что может прикинуться больным для того, чтобы не участвовать в постсезонных тестах в Абу-Даби.

«Возможно, я прикинусь больным. Знаете, боль в спине или что-то в этом роде. Прямо сейчас мои мысли – о зиме. Планирую проводить время с семьёй, лепить снеговиков, изо дня в день встречаться с моими племянницей и племянником, учить их кататься на лыжах и просто отлично проводить время с мамой. Ну и тренироваться и правильно питаться», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



Напомним, по итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон стал шестым в общем зачёте пилотов. В его активе 240 очков.

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