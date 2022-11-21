Албон прокомментировал теории болельщиков о рассадке гонщиков на прощальном ужине Феттеля

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал теорию болельщиков о том, что пилоты Формулы-1 сели в определённом порядке за стол на ужине, который был устроен в ресторане в честь пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
«Кто бы ни пришёл, он просто сядет на место случайным образом. Мы приехали с Латифи раньше всех, поэтому сели рядом. Кажется, что все здесь — хорошие друзья. На самом деле нет никаких серьёзных соперников, кроме парочки.
Но в целом мы все очень хорошо ладим. Я думаю, что сейчас мы видим друг друга чаще, чем когда-либо. Посмотрите на то количество гонок, которые мы проводим, на все наши путешествия. Мы часто летим в одном самолёте со многими пилотами и очень часто пересекаемся. Поэтому мы проводим много времени друг с другом. Мы видим друг друга чаще, чем свои семьи, как, я уверен, и вы, ребята из СМИ, видите друг друга чаще, чем своих родных. Так что у нас хорошие отношения», — приводит слова Албона RaceFans.
10 знаменитых воспитанников, от которых отказался «Ред Булл»:
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