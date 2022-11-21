В «Феррари» признали, что снизили мощность двигателя после проблем с надёжностью

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался в том, что итальянской команде пришлось снизить мощность двигателя в сезоне-2022, чтобы повысить их надёжность.

«Нам пришлось немного снизить мощность двигателя», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Оба пилота «Феррари» использовали в общей сложности шесть силовых установок по ходу сезона 2022 года — в два раза больше, чем разрешено регламентом. Неудачи, постигшие Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, заставили «Феррари» снизить мощность двигателей, чтобы повысить их надёжность.

Ранее сообщалось, что Бинотто покинет команду по окончании сезона-2022, а его место займёт Фредерик Вассёр, который сейчас занимает должность руководителя в «Альфа Ромео».



Позже пресс-служба «Феррари» опубликовала сообщение в социальных сетях, где опровергла слухи о возможном увольнении Бинотто.