В «Феррари» признали, что снизили мощность двигателя после проблем с надёжностью

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался в том, что итальянской команде пришлось снизить мощность двигателя в сезоне-2022, чтобы повысить их надёжность.
«Нам пришлось немного снизить мощность двигателя», — приводит слова Бинотто RaceFans.
Оба пилота «Феррари» использовали в общей сложности шесть силовых установок по ходу сезона 2022 года — в два раза больше, чем разрешено регламентом. Неудачи, постигшие Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, заставили «Феррари» снизить мощность двигателей, чтобы повысить их надёжность.
Ранее сообщалось, что Бинотто покинет команду по окончании сезона-2022, а его место займёт Фредерик Вассёр, который сейчас занимает должность руководителя в «Альфа Ромео».
Позже пресс-служба «Феррари» опубликовала сообщение в социальных сетях, где опровергла слухи о возможном увольнении Бинотто.
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