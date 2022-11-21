Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: некоторым просто сложно оценить то, чего я достиг

Макс Ферстаппен: некоторым просто сложно оценить то, чего я достиг
Комментарии

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своих двух чемпионских титулов в Формуле-1, заявив, что некоторым сложно ценить то, чего он достиг.

«Чего только не говорили: в прошлом году всё было сфальсифицировано, победа была украдена. Однако если посмотреть на весь сезон, ведь это не чемпионат с одной гонкой, то, как мне кажется, я выступил довольно хорошо. В этом году успех связан с машиной. Кроме того, нужно было действовать в условиях с ограничением бюджета. Я чувствую, что некоторым людям просто сложно оценить то, чего я достиг», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans со ссылкой на The Sun.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:

10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника 10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022