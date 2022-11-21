Макс Ферстаппен: некоторым просто сложно оценить то, чего я достиг

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своих двух чемпионских титулов в Формуле-1, заявив, что некоторым сложно ценить то, чего он достиг.

«Чего только не говорили: в прошлом году всё было сфальсифицировано, победа была украдена. Однако если посмотреть на весь сезон, ведь это не чемпионат с одной гонкой, то, как мне кажется, я выступил довольно хорошо. В этом году успех связан с машиной. Кроме того, нужно было действовать в условиях с ограничением бюджета. Я чувствую, что некоторым людям просто сложно оценить то, чего я достиг», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans со ссылкой на The Sun.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: