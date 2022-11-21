В «Альфа Ромео» оценили работу Риккардо, которая помогла им занять 6-е место в чемпионате

Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар сказал, что он был очень впечатлён защитой пилота «Макларена» Даниэля Риккардо от гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на последних этапах Гран-при Абу-Даби, которая помогла «Альфа Ромео» сохранить шестое место в командном зачёте.
«Риккардо проделал для нас очень хорошую работу. Я очень впечатлён. Он очень впечатлён, потому что у него не было DRS на протяжении многих кругов, когда Феттель был позади. Он очень хорошо защищался. Так что в Абу-Даби он был частью нашего успеха», — приводит слова Пухолара RaceFans.
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 759 очков.
2. «Феррари» — 554 очка.
3. «Мерседес» — 515 очков.
4. «Альпин» — 173 очка.
5. «Макларен» — 159 очков.
6. «Альфа Ромео» — 55 очков.
7. «Астон Мартин» — 55 очков.
8. «Хаас» — 37 очков.
9. «Альфа Таури» — 35 очков.
10. «Уильямс» — 8 очков.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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