В «Альфа Ромео» оценили работу Риккардо, которая помогла им занять 6-е место в чемпионате

Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар сказал, что он был очень впечатлён защитой пилота «Макларена» Даниэля Риккардо от гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на последних этапах Гран-при Абу-Даби, которая помогла «Альфа Ромео» сохранить шестое место в командном зачёте.

«Риккардо проделал для нас очень хорошую работу. Я очень впечатлён. Он очень впечатлён, потому что у него не было DRS на протяжении многих кругов, когда Феттель был позади. Он очень хорошо защищался. Так что в Абу-Даби он был частью нашего успеха», — приводит слова Пухолара RaceFans.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 759 очков.

2. «Феррари» — 554 очка.

3. «Мерседес» — 515 очков.

4. «Альпин» — 173 очка.

5. «Макларен» — 159 очков.

6. «Альфа Ромео» — 55 очков.

7. «Астон Мартин» — 55 очков.

8. «Хаас» — 37 очков.

9. «Альфа Таури» — 35 очков.

10. «Уильямс» — 8 очков.

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