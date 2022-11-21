«В 9 таких случаях из 10 становишься чемпионом Ф-1». Расселл — о победе над Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о победе над напарником по команде Льюисом Хэмилтоном в общем зачёте пилотов по итогам завершившегося сезона Формулы-1: Джордж занял четвёртое место, а Хэмилтон – шестое.
«Если бы мне сказали это в начале сезона, я был бы невероятно горд и счастлив. Ведь в девяти случаях из 10, когда финишируешь впереди Льюиса Хэмилтона, вероятно, становишься чемпионом мира. Но в этом сезоне машина просто не работала и у нас обоих были свои трудности. Не сомневаюсь, что в следующем году он вернётся к своему нормальному уровню, если болид будет такой, на котором можно будет рассчитывать на победу в чемпионате. У Льюиса было трудное начало сезона, у него не всё шло гладко, а у меня, наоборот, всё было немного лучше. Во второй половине сезона всё немного изменилось и, вероятно, уравновесилось», — приводит слова Расселла BBC.
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