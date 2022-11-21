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«Хаас» запретил Мику Шумахеру крутить «пончики»

«Хаас» запретил Мику Шумахеру крутить «пончики»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер после Гран-при Абу-Даби вместе с Себастьяном Феттелем стал исполнять несколько «пончиков» для болельщиков, однако был остановлен главным гоночным инженером «Хааса» Аяо Комацу. Напомним, ранее этот элемент празднования, распространённый во многих гоночных сериях, был запрещён в Формуле-1. Однако потом требования смягчились, и гонщики получили возможность крутить «пончики» при условии, что это не угрожает безопасности других пилотов и стюардов.

«Извини, Мик, ты не мог бы перестать крутить «пончики», пожалуйста? Серьёзно. Мне жаль, Мик, но мы просто не можем, извини», — приводит слова Комацу F1i.

«Всё в порядке, Аяо. Я тоже тебя люблю!» — ответил Мик.

Напомним, этот сезон стал последним для Мика в составе «Хааса».

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