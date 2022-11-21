Мик Шумахер выступил с обращением по поводу своего ухода из «Хааса»

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, опубликовал пост в социальных сетях по окончании сезона-2022.
«Сезон 2022 года подошёл к концу, а вместе с ним и моя глава с «Хаасом». Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех в команде за всю их тяжёлую работу в течение последних двух лет.
Мне удалось познакомиться с невероятными людьми и завязать дружеские отношения, которые я буду ценить всю жизнь.
Но я также хочу поблагодарить всех вас, мои подписчики, друзья и, конечно же, семья, за то, что поддерживали меня в трудную минуту. Вы мотивируете меня изо дня в день двигаться дальше и быть лучшим человеком, чем я был вчера.
Я ещё не знаю, что принесёт следующий год, но я знаю, что буду работать усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуться сильнее и стать лучшей версией себя», — написал Шумахер.
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1:
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