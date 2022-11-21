В «Альпин» показали первые фото с Пьером Гасли в болиде

Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин» показала первые фотографии с пилотом Пьером Гасли, который будет выступать в её составе начиная со следующего сезона «Королевских гонок». Соответствующий пост был размещён в социальных сетях «Альпин».
Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team
Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team
Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team
Напомним, последний Гран-при сезона-2022, который для Гасли стал также последним в составе «Альфа Таури», он завершил на 14-й позиции. В общем зачёте пилотов Формулы-1 Пьер занял также 14-е место. В активе французского гонщика 23 очка. Победителем чемпионата стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Для него этот титул стал вторым подряд.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Ранее Гасли выступил с заявлением, обратившись к команде.
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