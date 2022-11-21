«Я такого не ожидал». Майк Крак — о выступлении Феттеля

Глава «Астон Мартин» Майк Крак комплиментарно высказался о немецком пилоте Себастьяне Феттеле, который, несмотря на отвлекающие факторы, достойно выступил в своей последней гонке Формулы-1 на Гран-при Абу-Даби. Феттель покинул Формулу-1, повторив свой лучший квалификационный результат в сезоне и набрав очко в гонке, хотя этого было недостаточно, чтобы помочь «Астон Мартин» опередить «Альфа Ромео» и занять шестое место в Кубке конструкторов.



«Не знаю, как ему удалось справляться с эмоциями. Если обратить внимание, то станет понятно, как много было отвлекающих факторов: уже в Бразилии были церемонии прощания. И таких мероприятий становилось только больше. Но каждый раз, когда он оказывался в машине, выкладывался на полную, даже больше, чем на 100%.



Квалификация стала лучшим примером. Не знаю, видели ли вы, как во втором сегменте на своём быстром круге он проходил сквозь трафик. Это было очень, очень впечатляюще. То, как он действовал в это время, как дистанцировался от отвлекающих факторов, было действительно образцовым. Я такого не ожидал», — приводит слова Крака The Race.

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