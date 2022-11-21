Хюлькенберг высказался о том, что отобрал у Шумахера место в «Хаасе»

Новый боевой пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг дал комментарий по поводу того, что он занял место Мика Шумахера в американской команде.
«Я занял место Шумахера в «Хаасе»? Это естественно в Формуле-1. Мы все боремся за свою карьеру, за один и тот же кусок асфальта. Я думаю, что многие гонщики в своей карьере были вынуждены покинуть место в команде. Иногда приходит кто-то, у кого опыта больше на два года, иногда кто-то, у кого на 10 лет. Я думаю, это не имеет значения. Просто такова Формула-1.
В конечном счёте гонщик, когда он участвует в гонках, должен убедить команду своими результатами. И если этого не происходит, команда меняется. То же самое с инженерами, со всем персоналом. Вот почему это происходит постоянно», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.
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