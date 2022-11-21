Мазепин обратился к покидающим Формулу-1 Феттелю, Риккардо, Шумахеру и Латифи

Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, выступив с обращением к Себастьяну Феттелю, Даниэлю Риккардо, Николасу Латифи и бывшему напарнику Мику Шумахеру. Эти четверо покинут «Королевские гонки» по окончании сезона.



«Был на гонке Формулы-1 в Абу-Даби. Приятно быть здесь в качестве гостя и видеть старых друзей. Это заставило меня задуматься о некоторых мудрых словах, которыми я могу поделиться с Себом, Даниэлем, Ники и Миком. Вот что вас ждёт на пяти этапах после ухода.



Стадия 1: отрицание. Вы обнаружите, что наматываете круги вокруг своего дома. Не повторяйте ошибку, которую совершил я, – включите секундомер. Вполне возможно, что другая команда Формулы-1 заинтересуется вашими результатами и вам не придётся проходить следующие четыре стадии.



Стадия 2: гнев. Вы вините всех, кроме себя, в том, что вам пришлось покинуть Формулу-1. Особенно съёмочную группу фильма Drive to Survive. Вы одержимо смотрите гонки и кричите в экран.



Этап 3: переговоры. Вы проводите пресс-конференцию, на которой делаете храброе лицо и благодарите руководителя команды, который вас уволил, в надежде, что ваша жизнерадостная улыбка и природное обаяние обеспечат вам место в новой команде.



Стадия 4: депрессия. Выпивка, веселье на яхте, сон, лишние пять килограммов. И всё это повторяется в бесконечном цикле. Пройти этот этап будет нелегко, но вашим друзьям это понравится.



Этап 5: принятие. Поздравляю. Вы достигли финального Гран-при, когда вам показали на выход. Вы перестаёте зацикливаться на Формуле-1 и начинаете думать о своих следующих шагах, поддерживая при этом себя в форме и оставляя дверь открытой для возвращения!



Себастьян, с большим уважением отношусь к твоим климатическим инициативам. Я уверен, что они принесут большую пользу не только гоночному сообществу.



Даниэль, знаю, ты всегда сохранишь своё чувство юмора. Я предсказываю тебе великие свершения на четвёртой стадии, где ты сможешь выпить всё что угодно из своей обуви. Будь изобретателен!



Николас, благодаря тебе команда и болельщики могут с оптимизмом смотреть в будущее. Без сомнения, ты нас удивишь.



Мик, мы вместе выросли в этом виде спорта, и я желаю тебе удачи в дальнейшем. Уверен, мы получим много лайков от Пьера Гасли.

Мира и любви всем», — написал Мазепин.

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