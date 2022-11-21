Американский гонщик Логан Сарджент высказался по поводу заключения контракта с «Уильямсом». Информацию об этом недавно сообщил руководитель «Уильямса» Йост Капито.

«Это огромная честь и сбывшаяся мечта — получить возможность выступать в Формуле-1 вместе с «Уильямсом». Огромное спасибо всем сотрудникам за поддержку, которую они оказывали мне с того самого дня, когда я впервые присоединился к команде на Гран-при США 2021 года. Участие в Академии пилотов «Уильямса» в течение последнего года дало мне важную платформу для развития как гонщика и подготовило меня к этой следующей главе. Я готов и рад стать частью этого путешествия, поскольку команда стремится к прогрессу на стартовой решётке», — приводит слова Сарджента пресс-служба команды.