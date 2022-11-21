Сарджент высказался по поводу заключения контракта с «Уильямсом»
Поделиться
Американский гонщик Логан Сарджент высказался по поводу заключения контракта с «Уильямсом». Информацию об этом недавно сообщил руководитель «Уильямса» Йост Капито.
«Это огромная честь и сбывшаяся мечта — получить возможность выступать в Формуле-1 вместе с «Уильямсом». Огромное спасибо всем сотрудникам за поддержку, которую они оказывали мне с того самого дня, когда я впервые присоединился к команде на Гран-при США 2021 года. Участие в Академии пилотов «Уильямса» в течение последнего года дало мне важную платформу для развития как гонщика и подготовило меня к этой следующей главе. Я готов и рад стать частью этого путешествия, поскольку команда стремится к прогрессу на стартовой решётке», — приводит слова Сарджента пресс-служба команды.
Новость по темеЛоган Сарджент официально подписал контракт с «Уильямсом»
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
01:03
-
00:55
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:53
-
22:47
-
22:43
-
21:55
-
21:00
-
20:40
-
20:10
-
19:47
-
19:45
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
17:57
-
17:12
-
16:50
-
16:41
-
16:16
-
16:12
-
15:57
-
15:55
-
15:00
-
14:15
-
13:42
-
13:32
-
13:28
-
13:04
-
12:58
-
12:52
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:33
Партнерский контент