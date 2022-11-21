Появились фотографии Хюлькенберга, Пиастри и де Вриса в комбинезонах их новых команд

В социальных сетях были опубликованы фотографии Нико Хюлькенберга, Оскара Пиастри и Ника де Вриса в комбинезонах их новых команд — «Хааса», «Макларена» и «Альфа Таури» соответственно. В настоящий момент пилоты готовятся к тестам молодых гонщиков и шинным тестам, которые состоятся в Абу-Даби завтра, 22 ноября.

Фото: twitter.com/yo_nobu1760

Фото: twitter.com/yo_nobu1760

Фото: twitter.com/yo_nobu1760

Напомним, Нико Хюлькенберг в следующем сезоне заменит Мика Шумахера в составе «Хааса», Оскар Пиастри в «Макларене» займёт место Даниэля Риккардо, а Ник де Врис в «Альфа Таури» заменит Пьера Гасли. Гасли, в свою очередь, продолжит карьеру в «Альпин», где займёт место уходящего в «Астон Мартин» двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.



Всего в следующем сезоне будут выступать сразу три новичка — Пиастри, де Врис и Сарджент.