Появились фотографии Хюлькенберга, Пиастри и де Вриса в комбинезонах их новых команд

В социальных сетях были опубликованы фотографии Нико Хюлькенберга, Оскара Пиастри и Ника де Вриса в комбинезонах их новых команд — «Хааса», «Макларена» и «Альфа Таури» соответственно. В настоящий момент пилоты готовятся к тестам молодых гонщиков и шинным тестам, которые состоятся в Абу-Даби завтра, 22 ноября.
Фото: twitter.com/yo_nobu1760
Фото: twitter.com/yo_nobu1760
Фото: twitter.com/yo_nobu1760
Напомним, Нико Хюлькенберг в следующем сезоне заменит Мика Шумахера в составе «Хааса», Оскар Пиастри в «Макларене» займёт место Даниэля Риккардо, а Ник де Врис в «Альфа Таури» заменит Пьера Гасли. Гасли, в свою очередь, продолжит карьеру в «Альпин», где займёт место уходящего в «Астон Мартин» двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.
Всего в следующем сезоне будут выступать сразу три новичка — Пиастри, де Врис и Сарджент.
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