Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен не исключил, что завершит карьеру в 31 год

Ферстаппен не исключил, что завершит карьеру в 31 год
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры в 2028 году.

«Я не знаю, что буду делать по истечении контракта. Думаю, решение будет зависеть в том числе от того, насколько хорошо мы будем выступать в 2028 году. У меня есть время, сейчас я не собираюсь принимать радикальных решений. Я бы хотел заниматься и другими вещами. Формула-1 — потрясающий чемпионат, я многого смог достичь и рад и горжусь этим. Но обратная сторона в том, что нам приходится очень много путешествовать, проводить много времени в дороге. Гонок слишком много. В какой-то момент начинаешь задавать себе вопрос — что для тебя важнее, семья или Формула-1? Тогда нужно принимать решение», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

В 2028 году Ферстаппену исполнится 31 год.

Ферстаппен идеален, Алонсо расслабился, а Шумахер и ушёл неуклюже. Оценки за ГП Абу-Даби Ферстаппен идеален, Алонсо расслабился, а Шумахер и ушёл неуклюже. Оценки за ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022