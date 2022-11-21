Ферстаппен не исключил, что завершит карьеру в 31 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры в 2028 году.
«Я не знаю, что буду делать по истечении контракта. Думаю, решение будет зависеть в том числе от того, насколько хорошо мы будем выступать в 2028 году. У меня есть время, сейчас я не собираюсь принимать радикальных решений. Я бы хотел заниматься и другими вещами. Формула-1 — потрясающий чемпионат, я многого смог достичь и рад и горжусь этим. Но обратная сторона в том, что нам приходится очень много путешествовать, проводить много времени в дороге. Гонок слишком много. В какой-то момент начинаешь задавать себе вопрос — что для тебя важнее, семья или Формула-1? Тогда нужно принимать решение», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
В 2028 году Ферстаппену исполнится 31 год.
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