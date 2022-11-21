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Оруджев: «Ред Булл» будет очень сложно остаться на вершине, а «Феррари» отвалится

Оруджев: «Ред Булл» будет очень сложно остаться на вершине, а «Феррари» отвалится
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился ожиданиями от сезона-2023 в Формуле-1.

«На самом деле итог сезона такой, что всё совсем неоднозначно. Совсем непонятно, какой расклад сил будет после зимы. «Мерседес» может сильно прибавить, а «Ред Булл» будет очень сложно остаться на вершине. «Феррари», думаю, отвалится. Очень удивлюсь, если увидим их в лидерах. Хотя кто знает… Главный итог нынешнего чемпионата в том, что я уже в предвкушении следующего сезона!», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, чемпионом мира в личном зачёте по итогам сезона-2022 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Кроме того, австрийская команда выиграла Кубок конструкторов.

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