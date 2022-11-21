Глок считает, что Штайнер виноват в неудачах Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок считает, что вина на неудачных выступлениях Мика Шумахера лежит на руководителе «Хааса» Гюнтере Штайнере.



«Мик спокоен, он не работает во вред команде и в свои 23 года он уже замечательный человек. Я хотел бы пожелать ему сделать следующий шаг вперёд в следующем сезоне, пусть он и будет работать лишь тест-пилотом, вероятно, в «Мерседесе».



Его целью должно стать развитие внутри команды, чтобы он мог вернуться в 2024 году и показать всем, из чего он сделан на самом деле. Думаю, при должной поддержке Мик способен показать гораздо больше. Штайнер, к сожалению, такой поддержки Шумахеру обеспечить не смог. Уверен, что руководители других команд сработали бы в такой ситуации лучше», — приводит слова Тимо Глока Speedweek.