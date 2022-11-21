Зайдль: хотим подготовить Пиастри так, чтобы его дебют не ощущался, как первая гонка в Ф-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался об участии австралийца Оскара Пиастри в тестах новичков в Абу-Даби.



«Разумеется, эти тесты будут для нас очень важны. Мы сможем получить первые представления о работе с Оскаром, а он — от болида «Макларена». С этого момента для нас начнётся подготовка к Гран-при Бахрейна сезона-2023. Мы хотели бы подготовить Оскара как можно лучше, чтобы первая гонка в следующем сезоне не ощущалась для него как первая в Формуле-1.



Стоит сказать, что если бы нам не удалось провести эти тесты с Оскаром, это не было бы концом света. Я уверен, что мы всё равно постараемся найти для Оскара возможность поработать за рулём старой машины, организовав тесты в январе или феврале. Это поможет ему привыкнуть к машинам Формулы-1», — приводит слова Андреаса Зайдля The Race.

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