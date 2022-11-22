Фернандо Алонсо дебютировал за «Астон Мартин» на машине без логотипов. Фото
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Испанский пилот Фернандо Алонсо дебютировал за команду «Астон Мартин» на автомобиле без логотипов. Соответствующую фотографию в своих социальных сетях разместил журналист Филипп Хортон.
Фото: https://twitter.com/PHortonF1
На снимке видно, что на болиде нет логотипов. Объясняется это тем, что у Фернандо к настоящему моменту не истёк контракт с «Альпин», и ему позволили поработать на тестах с таким ограничением.
Напомним, Алонсо в следующем сезоне будет выступать за «Астон Мартин». По итогам недавно закончившегося сезона испанец занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
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