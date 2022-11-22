Вольф: этот год заставил нас вернуться на землю и научил ценить победы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал положительные моменты по итогам сезона-2022.

«Я уверен, что этот трудный год был необходим для того, чтобы вновь мотивировать и зарядить нашу организацию энергией. Это заставило нас вернуться на землю, заставило по-настоящему оценить, что ты чувствуешь, когда побеждаешь.

Нужно признать, что конкуренция сильна, но мы сделаем всё, что в наших силах, всё, чтобы поставить перед собой высокие цели и постараться достичь их в следующем сезоне», — приводит слова Вольфа GPblog.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 759 очков.

2. «Феррари» — 554 очка.

3. «Мерседес» — 515 очков.

4. «Альпин» — 173 очка.

5. «Макларен» — 159 очков.

6. «Альфа Ромео» — 55 очков.

7. «Астон Мартин» — 55 очков.

8. «Хаас» — 37 очков.

9. «Альфа Таури» — 35 очков.

10. «Уильямс» — 8 очков.

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1: