Росберг: Ферстаппен уже сейчас входит в список величайших. В этом году он всех уничтожил

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Он невероятный гонщик. Думаю, даже сейчас легко сказать, что он будет одним из лучших гонщиков всех времён. Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что он уже сейчас входит в список величайших.

Он двукратный чемпион мира, а побед у него уже больше, чем у Фернандо Алонсо. Он уже один из лучших за всё время, и я думаю, что это только начало. Он собирается подтвердить это в следующем десятилетии, безусловно. Его уровень пилотирования феноменален, и это здорово — быть свидетелем этого.

Мы должны помнить, что с начала сезона его болид не превосходил по скорости конкурентов. «Феррари» была самой быстрой машиной в начале сезона, и всё же он одержал невероятные 15 побед и действительно уничтожил соперников», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: