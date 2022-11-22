Жак Вильнёв отреагировал на слова отца Переса о сыне и Ферстаппене

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв отреагировал на недавние слова отца пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который высказался о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между его сыном и Максом Ферстаппеном.
«Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее. У Макса ранее не было такого же хорошего напарника, как Серхио. Все остальные держали дистанцию, были подчинены. Чеко же выигрывал те гонки, которые не может выиграть Ферстаппен, очень сложные гонки», — говорил отец Переса.
«В нынешнюю эпоху громкий голос родителей слышен всюду. Но такого не должно происходить. Они не должны вмешиваться. Именно поэтому можно увидеть, что Йос Ферстаппен становится всё менее и менее заметным, и это хорошо. Да, он показывал хорошие результаты в начале сезона, а после мне показалось, что он невидим. 2023 год будет для него важным», — приводит слова Вильнёва Formule1.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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