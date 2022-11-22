Вильнёв: в следующем году мы увидим лучшего Льюиса Хэмилтона в истории

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что следующий сезон Формулы-1 сложится удачно для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«В следующем году я многого жду от Льюиса Хэмилтона, мы увидим лучшего Льюиса в истории. Он закончил сезон без поула и побед. Думаю, это повлияет на него. Но «Мерседесу» удалось стать лучше. Мы видели это в Бразилии. В начале гонки у Льюиса были проблемы с «медиумами». Как только он перешёл на «хард», он реально летал по трассе», — приводит слова Вильнёва Formule1.
Ранее Вильнёв отреагировал на недавние слова отца гонщика команды «Ред Булл» Серхио Переса, который высказался о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между его сыном и Максом Ферстаппеном.
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:
- 22 ноября 2022
-
20:47
-
20:01
-
19:26
-
18:41
-
18:31
-
17:12
-
16:44
-
15:43
-
15:39
-
14:57
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:56
-
12:56
-
12:19
-
11:43
-
11:19
-
10:59
-
10:40
-
10:26
-
10:11
-
09:58
-
09:15
-
01:03
-
00:55
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:53
-
22:47
-
22:43
-
21:55
-
21:00
-
20:40
-
20:10