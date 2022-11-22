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Вильнёв: в следующем году мы увидим лучшего Льюиса Хэмилтона в истории

Вильнёв: в следующем году мы увидим лучшего Льюиса Хэмилтона в истории
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что следующий сезон Формулы-1 сложится удачно для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«В следующем году я многого жду от Льюиса Хэмилтона, мы увидим лучшего Льюиса в истории. Он закончил сезон без поула и побед. Думаю, это повлияет на него. Но «Мерседесу» удалось стать лучше. Мы видели это в Бразилии. В начале гонки у Льюиса были проблемы с «медиумами». Как только он перешёл на «хард», он реально летал по трассе», — приводит слова Вильнёва Formule1.

Ранее Вильнёв отреагировал на недавние слова отца гонщика команды «Ред Булл» Серхио Переса, который высказался о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между его сыном и Максом Ферстаппеном.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:

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