Вильнёв: в следующем году мы увидим лучшего Льюиса Хэмилтона в истории

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что следующий сезон Формулы-1 сложится удачно для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«В следующем году я многого жду от Льюиса Хэмилтона, мы увидим лучшего Льюиса в истории. Он закончил сезон без поула и побед. Думаю, это повлияет на него. Но «Мерседесу» удалось стать лучше. Мы видели это в Бразилии. В начале гонки у Льюиса были проблемы с «медиумами». Как только он перешёл на «хард», он реально летал по трассе», — приводит слова Вильнёва Formule1.



Ранее Вильнёв отреагировал на недавние слова отца гонщика команды «Ред Булл» Серхио Переса, который высказался о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между его сыном и Максом Ферстаппеном.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей: