«Подошёл к нему, сказал — да не парься, Михаэль». Петров — об инциденте с Шумахером в Ф-1

Выступавший ранее в Формуле-1 российский пилот Виталий Петров вспомнил конфликтные ситуации на трассе, которые у него случались за время выступления в «Королевских гонках». В частности, Виталий вспомнил об инциденте с семикратным чемпионом мира, легендарным немецким пилотом Михаэлем Шумахером.



«Неоднократно такое случалось. Было дело с Михаэлем Шумахером, который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо — в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия… Потом я подошёл к нему, сказал – да не парься, Михаэль.

Другое дело, что в тот момент ни он, ни я не боролись за титул, обычная борьба. Только за очки, поэтому особого негатива не было. Другое дело, что пилоты знают, видят, когда ты намеренно нарушаешь правила, летишь сломя голову и врезаешься. И другое дело, когда в борьбе получаются стычки, они неизбежны. Мы понимаем друг друга и всё же иногда и морды друг другу бьём», — приводит слова Петрова «Татар-информ».

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: