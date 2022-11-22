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Вольф: победа Расселла над Хэмилтоном в личном зачёте не имеет значения

Вольф: победа Расселла над Хэмилтоном в личном зачёте не имеет значения
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает неважным тот факт, что Джордж Расселл обошёл семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в первый год их совместной работы в команде.

«Они не участвовали в борьбе за звание чемпиона мира. Они не боролись за победы, кроме гонки в Бразилии. Я не думаю, что для кого-то из команды имеет значение, финишируют ли они вторыми, третьими, четвёртыми или пятыми. Поэтому победа Расселла над Хэмилтоном в зачёте пилотов не имеет значения», — приводит слова Вольфа GPblog.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

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