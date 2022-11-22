Вольф: победа Расселла над Хэмилтоном в личном зачёте не имеет значения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает неважным тот факт, что Джордж Расселл обошёл семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в первый год их совместной работы в команде.

«Они не участвовали в борьбе за звание чемпиона мира. Они не боролись за победы, кроме гонки в Бразилии. Я не думаю, что для кого-то из команды имеет значение, финишируют ли они вторыми, третьими, четвёртыми или пятыми. Поэтому победа Расселла над Хэмилтоном в зачёте пилотов не имеет значения», — приводит слова Вольфа GPblog.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка.

2. Шарль Леклер — 308 очков.

3. Серхио Перес — 305 очков.

4. Джордж Расселл — 275 очков.

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.

7. Ландо Норрис — 122 очка.

8. Эстебан Окон — 92 очка.

9. Фернандо Алонсо — 81 очко.

10. Валттери Боттас — 49 очков.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: