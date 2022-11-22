Леклер стал лучшим с утра на тестах Формулы-1 в Абу-Даби. Шварцман — второй, Алонсо — 3-й

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Абу-Даби. Второй результат продемонстрировал россиянин Роберт Шварцман, также представляющий итальянскую команду. Тройку сильнейших замкнул испанец Фернандо Алонсо, который в следующем сезоне дебютирует за «Астон Мартин».
Формула-1. Тесты. Абу-Даби.
Первый день. Утренняя сессия:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.25,383 (50 кругов).
2. Роберт Шварцман («Феррари») +0,684 (62).
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,929 (69).
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 0,950 (88).
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,172 (62).
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,326 (51).
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,507 (44).
8. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,670 (57).
9. Александер Албон («Уильямс») +1,928 (45).
10. Лиам Лоусон («Ред Булл») +2,107 (46).
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,182 (55).
12. Джек Дуэн («Альпин») +2,186 (57).
13. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +2,208 (52).
14. Джордж Расселл («Мерседес») +2,256 (45).
15. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +2,307 (49).
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,313 (68).
17. Оскар Пиастри («Макларен») +2,509 (50).
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,029 (27).
19. Логан Сарджент («Уильямс») +3,030 (37).
20. Фредерик Вести («Мерседес») +3,063 (69).
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